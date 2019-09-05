» مطار القاهرة يودع جثمان السفير الروسي

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السفير الروسي بمصر

شهد مطار القاهرة اليوم الخميس، مغادرة جثمان السفير الروسي لدى مصر، سيرغي كيربيتشينكو.

وكانت سلطات المطار قد أنهت إجراءات نقل جثمان السفير، إلى موسكو لدفنه، بعد أن وافته المنية قبل 3 أيام.

ورافق جثمان السفير الروسي خلال رحلته الأخيرة أسرته التي كانت متواجدة في القاهرة.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، وفاة سفير بلادها في مصر، داخل أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 68 عاما.

تقلد سيرغى كيربيتشينكو، منصب السفير الروسي في القاهرة، منذ عام 2011، كما قاد البعثات الدبلوماسية الروسية في الإمارات والسعودية وليبيا وسوريا.


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