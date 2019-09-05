  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
أحمد مرسي

أسرة «مرسي» تُكذِّب «الجزيرة»

أرشيف

قريبًا.. استبدال «التوك توك» بسيارات «ميني فان»

عبدالله مرسي

«كان يتناول عقاقير».. ننشر التقرير الطبي لوفاة نجل «مرسي»

أرشيف

هددتها بالفضيحة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقتها

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يتوعد صحفيين وإعلاميين بهذا الإجراء

أرشيفية

معماري مصري يشرف على توسعة المسجد النبوي.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة يعلن عقوبات كاس مصر

اتحاد الكرة يعلن ملعب نهائي كأس مصر

الفنان الراحل اسماعيل ياسين

سر غضب حفيدة «إسماعيل ياسين» من شاعر شهير

أرشيف

الحرب تشتعل.. الجيش الهندي يعتقل باكستانيين في كشمير

صلاح

صلاح ضمن 55 لاعبًا يتنافسون على التشكيل المثالى

«طارق قنديل» رئيسًا لبعثة الأهلي في غينيا الإستوائية

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال

#

"معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا

#

لاسارتي يرحل عن الأهلي ويقترب من تدريب "ليفربول"

#

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة

المصريون

الاهلى

الخطيب

أسند مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئاسة بعثة الفريق الأحمر في غينيا الإستوائية إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة؛ لخوض مباراة كانو سبورت ببطولة أفريقيا، والمحدد لها 14 من سبتمبر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

ويبدأ طارق قنديل خلال الساعات المقبلة في التواصل مع مدير جهاز الكرة، سيد عبد الحفيظ، من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة والمباراة المرتقبة.

من المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الإستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت».

وكان الأهلي قد صعد لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تصفيات أوروبا.. بث مباشر لمباراة يطاليا وأرمينيا
» أمير سعودي: إيران لن تكون موجودة خلال 8 ساعات
» نهاية قضية «جوكر سياسي» في الكويت
» إعدام نيجيري في منطقة مكة المكرمة
» رسميًا.. اعتماد الحكومة الجديدة فى السودان
» "حبس وغرامة".. عقوبة من يصور بدون إذن
» بالفيديو.. محمد بن راشد في زيارة مفاجئة لمدرسة لهذا السبب
» دبي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في هذا الأمر
» السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان
» بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة تعيين 25 سفيرًا بوزارة الخارجية
» تطعيم "فايلر" قبل السفر إلى غينيا الاستوائية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح