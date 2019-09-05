«طارق قنديل» رئيسًا لبعثة الأهلي في غينيا الإستوائية

05 سبتمبر 2019 - 05:36 م

أسند مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئاسة بعثة الفريق الأحمر في غينيا الإستوائية إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة؛ لخوض مباراة كانو سبورت ببطولة أفريقيا، والمحدد لها 14 من سبتمبر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

ويبدأ طارق قنديل خلال الساعات المقبلة في التواصل مع مدير جهاز الكرة، سيد عبد الحفيظ، من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة والمباراة المرتقبة.

من المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الإستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت».

وكان الأهلي قد صعد لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.