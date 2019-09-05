» أمير سعودي: إيران لن تكون موجودة خلال 8 ساعات

05 سبتمبر 2019 - 05:34 م

قال الأمير السعودي، عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، إن المملكة العربية السعودية، تمتلك القدرة على تدمير إيران خلال 8 ساعات فقط.

واستشهد الأمير بتقرير سابق يتحدث عن القدرات العسكرية لبلاده، موضحًا فى تعليقه على التقرير: "السعودية تستطيع تدمير ايران في8 ساعات‘ طبعا هذا مقطع من عامان.. أي قبل طائرات ال ف15 اس اي وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.. وما خفي أعظم.. لا توجد اي قوة في العالم تستطيع ان تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله.."

وينقل التقرير الذي بث على قناة 24 على لسان محلل تحدث عن ميزان القوة بين السعودية وإيران، حيث قال: "إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية أحد ما لديهم طائرات اف 14 وهذه منسخة من سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين، لديهم اف 5 منسخة، المملكة العربية السعودية أهدتها لدول.."

وتابع قائلا: "لديهم الفانتوم 4 هذه لا تعمل، هذه اشتركت في حرب ضد العرب مع إسرائيل عام 1973 لديهم عدد محدود من طائرات الميغ 29.. ما الذي لدينا؟ اعطيك فقط مقارنة بسيطة لدينا اف 15 بأربع طرازات، هذه الطائرة تستطيع أن تقطع 5 آلاف كيلو دون الهبوط بأي قاعدة جوية، وإيران قريبة لنا.."

وأضاف: "لدينا صواريخ وأنا لا أكشف سر وهي معروفة، صواريخ الكروز ستورم شادو، هذه الصواريخ نستطيع تدمير الـ أس300 بدون ما ندخل أجواء إيران، لدينا طائرات التايفون واليوروفايتر هذه من الجيل الخامس، طائرة متسللة لا تكشفها رادارات إيران التي تعود إلى عصر الخمسينيات.."