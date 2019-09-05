تصفيات المونديال.. سوريا تحقق فوزًا كبيرًا أمام الفلبين

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حقق المنتخب السوري فوزًا كبيرًا أمام مضيفه الفلبيني بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم منتخب الفلبين بهدف سجله خافيير باتينو في الدقيقة السادسة ثم سجل المنتخب السوري أربعة أهداف عن طريق عمر السومة (هدفين) في الدقيقتين 14 و55 وخالد المبيض في الدقيقة 30 فراس الخطيب من ركلة جزاء في الدقيقة 48 ثم سجل المنتخب الفلبيني الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق ميكي أوت، قبل أن يسجل المنتخب السوري الهدف الخامس في الدقيقة 85 عن طريق محمود المواس.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب جزر المالديف على مضيفه منتخب جوام 1 / صفر.

ويدين منتخب جزر المالديف بالفضل في هذا الفوز للاعبه إبراهيم ماهدوهي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وشهدت المباراة طرد شاون نيكلاو لاعب منتخب جوام في الدقيقة 81.


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