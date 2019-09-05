» إعدام نيجيري في منطقة مكة المكرمة

05 سبتمبر 2019 - 04:46 م

نفذت السلطات السعودية، حكم الإعدام بحق مواطن نيجيري لاتهامه بالإتجار فى المخدرات.





وأكدت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" في حق النيجيري الذي يعمل مهرب كوكايين، اليوم الخميس، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنه "بفضل من الله، تم القبض على المدعو محمد عبد الله محمد آدم (نيجيري الجنسية)، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له. وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا".

وأضاف البيان: "وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وكانت وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق أنها حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.