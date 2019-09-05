«الداخلية»: مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بالواحات

05 سبتمبر 2019 - 01:34 م

نجحت وزارة الداخلية فى إحباط مخطط خلية إرهابية بالواحات البحرية، وأسفر عن ذلك مصرع 6 عناصر إرهابية بعد تبادل لإطلاق النار.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أنه قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم، بعيدًا عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت، أنه تمت مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم الخميس، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر عن ذلك مصرع 6 من العناصر، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات.