» بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة تعيين 25 سفيرًا بوزارة الخارجية

05 سبتمبر 2019 - 12:57 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 441 لسنة 2019 بتعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية.





وصدّق الرئيس السيسي على قرار تعيين 25 سفيرا من سفراء مصر في الخارج في ديوان عام وزارة الخارجية بناء على ما عرضه سامح شكري وزير الخارجية على الرئيس السيسي.





وتضمن القرار تعيين 25 سفيرًا في ديوان عام وزارة الخارجية وهم:





- محمد فريد محمد منيب السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية اليونان - سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/13.





- محمد أسامة طه المجدوب السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية، وغير مقيم لدى حكومة منغوليا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 2019/9/27.





- محمد خيرت محمود خيرت السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة أستراليا، وغير مقيم لدى حكومة كلّ من فيجي جزر المـارشال ساموا الغربية بابوا نيو جيني جمهورية فانواتو جزر سولومون وجمهورية ناورو سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2019/9/14.





- سهي إبراهيم رفعت الفار السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة البحرين سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2019/11/7.





- ياسر مراد عثمان حسني السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وغير مقيم لدى حكومة بليز - سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 2020/3/8.





- ناصر زغلول حمدي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة العربية السعودية وغير مقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية - سفــيرًا من الفئـــة الممتـــازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2019/9/6.





- طارق محيي الدين الوسيمي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة نيوزيلاندا وغير مقيم لدى حكومة توفالو سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2019/9/15.





- أحمد عمرو أحمد معوض السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة جمهورية إندونسيا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية تيمور الشرقية الديموقراطية سـفيرا بديـوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2019/10/7.





- أحمد محمد فاضل يعقوب السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2020/2/29.









- خالد عزت عمران السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وغير مقيم لدى حكـومة ترينـداد وتوبــاجو، وحكومة جرينادا - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/16.









- محمد مصطفى أحمد فهـمـي السفير فــوق العــادة المفــوض لدى حكومة جمهورية زيمبابوي سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2020/3/15.

- علاء محمد خيرت عيسى -السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة جمهورية ليبيريا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2019/10/1.

- ماهي حسن عبد اللطيف السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة مملكة النرويج، وغير مقيم لدى حـكــومة جمهورية أيسـلـندا سـفـيرا بديوان عام وزارة الخــارجية، اعتبارا من 2019/9/15.









- محمد فاروق الحمزاوي -السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة جمهورية كوت ديفوار سفيرا بديوان عام وزارة الخــارجية، اعتبارًا من 2019/10/3.









- مؤيد فتح الله محمد الضلعي السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حـكومة جمهورية شمال مقدونيا سـفــيرًا بديوان عام وزارة الخــارجية اعتبارا من 2019/10/30.









- يوسف ضياء الدين مكاوي السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة جمهورية سلوفينيا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 2019/9/15.









- بدر أحمد محمد عبد العاطي السفير فوق العــادة المفوض لدى حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2019/9/15.









- علاء الدين وجيه محمد رشدي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية وغير مقيم لدى كل من جويانا وسورينام سفــيرًا بديـــوان عـــام وزارة الخارجية اعتبارًا من 2019/9/15.









- ياسر على محمود هاشم السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة اريتريا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 2019/9/15.









- خالد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أنجولا وغير مقيم لدى حكــومة جمــهورية ساوتومي وبرنسـيب سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/10/16.

- أحمد بهاء الدين إبراهيم محمود السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جنوب السودان سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 2019/10/6.









- وائل فتح الله أحمد بركات المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/15.

- نزيه على بهاء الدين النجاري المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة الجمهورية اللبنانية وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 2019/11/1.

- محمد أحمد فؤاد رسلان المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مدغشقر -وزيرا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2020/3/3.