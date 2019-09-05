» "حبس وغرامة".. عقوبة من يصور بدون إذن

05 سبتمبر 2019 - 10:27 ص





أكد النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن رئيس الجمهورية أقر قانون الجريمة الإلكترونية، والذي نظم في مادتين منه عمل كاميرات المراقبة، مؤكدًا أن من يصور أحد دون إذنه يعاقب بالحبس والغرامة، وأن كل من نشر هذه الفيديوهات يعاقب أيضًا بالحبس والغرامة.



وأضاف"رفعت"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" ، أن العمل اليومي للصحفي الذي يصور لا يحسب جريمة، لأن الكاميرا هي سلاح الصحفي ولا أحد يستطيع أن يمنعها عنه، وأنهم حريصون على المحافظة على الحريات.



وعلق على القانون المطروح حاليًا والخاص بكاميرات المراقبة، مؤكدًا أن الكاميرات أمن قومي وأمن جنائي وأمن شخصي، وأن الكاميرا شاهد ثابت لا يتغير على كل شيء، وأن وجود الكاميرات في المكان يوفر العنصر البشري الحارس.



وتابع "النائب"،: "الكاميرا تمكنا من ملاحقة الإرهابي بدون تعريض المواطن للخطر"، معقبا: "الكاميرات تقنية معلومات عالية جدًا، وإذا لم نستخدمها نكون متأخرين كثيرًا"، لافتًا إلى أن العدو الإسرائيلي يعتمد على هذه التقنية.

