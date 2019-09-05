طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم كابول

05 سبتمبر 2019 - 10:21 ص

تبنت حركة طالبان مسئولية التفجير الذي حدث صباح اليوم في العاصمة الأفغانية كابول، حسب قناة "شمشاد" الأفغانية.

قال مراسل وكالة "سبوتنيك" من العاصمة الأفغانية كابول، إن دوي انفجار هز العاصمة الأفغانية، سمع صباح اليوم الخميس.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، بأن الهجوم ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة.

وقال رحيمي في بيان: "الهجوم ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة، والشرطة فرضت طوقاً على المنطقة".

وفي وقت سابق قال رحيمي: "يمكننا تأكيد وقوع انفجار في الدائرة الأمنية التاسعة بمنطقة "شاش درك" عند الساعة 10:10 (8:40 بتوقيت موسكو) المزيد من المعلومات سننشرها تباعاً".

وأفاد المسئول بوزارة الصحة الأفغانية، نظام الدين جليل، بوصول ثلاثة عشر جريحا إلى المشفى حتى الآن، إثر انفجار كابول.

وقال المسئول الأفغاني لوكالة "سبوتنيك": "لدينا 13 جريحاً حتى الآن وصلوا إلى المشفى".