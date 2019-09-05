» بالصور.. أول ظهور لـ"صافيناز" بـ"البورنس"

05 سبتمبر 2019 - 10:15 ص

شاركت الفنانة والراقصة الاستعراضية صافيناز، متابعيها علي إنستجرام، بصورة جديدة لها ظهرت فيها بـ"روب الاستحمام"، وأوضحت أنها تتواجد في الإسكندرية، بعد الشائعات التي أعلنت عن اعتزالها، لتنفي الأخبار التي تداولها حول هروبها من مصر.

قصة هروب صافيناز من مصر

القصة بدأت خلال الأيام الماضية، حيث انتشر أخبارا تفيد بهروب صافينار من مصر، واعتزالها للرقص تماما،، وذلك على خلفية الأزمات التي تتعرض لها.

قرّرت الراقصة الأرمينية صافيناز، عدم الرقص مرة أخرى في الحفلات الخاصة أو الزفاف في مصر، رغم الشهرة الواسعة التي حققتها هناك، حيث كشفت في تصريحات صحفية أن سبب امتناعها عن الرقص هو عدم قدرتها على تحقيق المكاسب لارتفاع المبالغ التي تُسدّدها الأخيرة؛ للحصول على التراخيص اللازمة لإحياء حفلاتها.

وأكّدت الراقصة في تصريحها بأنها قد تعود لإحياء الحفلات في حالة تخفيض المبالغ المطلوبة لمنحها تراخيص الرقص، مستنكرةً في نفس الوقت ما تعرّضت له موخرًا قائلةً: "مواقف غريبة بتحصلي"، حيث كانت أزمة كبيرة قد تعرّضت لها الراقصة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء إحيائها حفلًا بإحدى شواطئ "الساحل الشمالي"، حيث طلبت الأخيرة صعود الفتيات للمسرح ومشاركتها في الرقص، فصعدت فتاتان ترتديان "المايوه" وشاركتاها الرقص، مما اعتبره البعض نوعًا من الفسق والفجور.

واعتبر الجمهور أن تصريحات صافيناز ليست السبب الوحيد لاعتزامها التوقف عن إحياء الحفلات بمصر، بل كثرة البلاغات والمحاضر التي حُرِّرت ضدها من قبل بعض الحقوقيين الذين اتهموها بارتداء ملابس رقص غير لائقة ومثيرة، والتحريض على الفسق والفجور، رغم أنها ردّت على ذلك بأنها تحترم القانون المصري ولا ترقص إلا وهي ترتدي "الشورت"، ويرصد "الفجر الفني" أبرز أزمات صافيناز في مصر:

الإقامة

تعرضت صافيناز لازمة بسبب مشروعية إقامتها بمصر، وكان من المفترض أن تسافر إلى بلدها بسبب إنتهاء فترة الإقامة المتاحة لها بمصر، لكنها عادت وكشفت أنها متزوجة عرفيا من رجل أعمال مصري، والحكومة المصرية لا تعرف شيئًا عن ذلك، لتنهي بذلك مشكلة الإقامة بمصر.

العلم المصري

العلم المصري واجهت الأرمينية صافيناز أزمة سياسية مع الحكومة المصرية، بعدما رقصت في إحدى الحفلات بملابس رقص على شكل علم مصر بألوانه الثلاثة، الأبيض والأحمر والأسود، واتهمت وقتها بالإساءة لمصر، وطالبت وزارة القوى العاملة بترحيلها على إثر هذا الحدث، الذي لم تقبله الحكومة المصرية، وعلقت صافيناز على الامر قائلة انها لم تقصد أي إهانة للشعب المصري، وما أن فعلتْه كان بدافع الحب لمصر.

التهرب الضريبي

اتهمت صافيناز بالتهرب من مصلحة الضرائب بمصر، بعد عدم دفع الضرائب المقررة عليها على إحياء الحفلات، والمشاركة في عدد كبير من الأفلام السينمائية، واستضافتها في عدد من البرامج الفضائية، وتصالحت صافيناز مع مصلحة الضرائب، مقابل دفع قيمة الضرائب المقدرة عليها، وكان المبلغ 720 ألف جنيه.

ردت الراقصة الاستعراضية صافيناز، على اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وذلك عقب ظهورها شبة عارية في مقطع فيديو بأحد حفلاتها بالساحل الشمالي.

وقالت صافيناز" "حفلة زى أى حفلة تقام على البحر، مضيفه أنها لم تُحرض على الفسق خاصة أنه مكان يتيح لأى شخص الرقص بداخله".

وحرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد صافيناز بتهمة التحريض على الفسق عقب ظهورها فى مقطع فيديو، خلال إحدى حفلاتها باحد شواطئ الساحل الشمالي وكانت ترقص على أغنية "حلاوة روح" للفنان حكيم، وسط تجمهر عدد من الشباب، حولهن، وهو مايعتبر مخالفة لقواعد وتقاليد المجتمع الشرقي المصري.





