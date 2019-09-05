"ميتشو" يعلن طوارئ بالزمالك

05 سبتمبر 2019 - 09:53 ص

رفع الصربى ميتشو مدرب الزمالك، حالة الطوارئ بالفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل، فى نهائى مسابقة كأس مصر.

وطالب ميتشو من أنطونيو مخطط الأحمال رفع معدل الحمل البدنى للاعبين، مع تكثيف بعض التدريبات البدنية لتجهيز الفريق لاحتمال الوصول للأشواط الإضافية.

كما حرص ميتشو على تجهيز اللاعبين لتسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لانتهاء الوقت الأصلى من المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل بين الفريقين، واللجوء لركلات الترجيح لتحديد بطل الكأس.