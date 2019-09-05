نتنياهو يحذر إيران بهذا الأمر

05 سبتمبر 2019 - 09:38 ص

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران، مضيفًا أن هذا هو وقت ممارسة الضغط على إيران"، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

وقال: "تم إبلاغنا اليوم بانتهاك آخر نفذته إيران، ويتعلق هذه المرة بالانتشار النووي. إنه جزء من تصرفات عدوانية من إيران على الساحة الدولية وجزء من محاولاتها لتنفيذ هجمات على إسرائيل، وهي محاولات لم تتوقف".

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو جاءت قبيل توجهه إلى لندن صباح اليوم للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي سيكون في لندن أيضًا.