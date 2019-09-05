موسى: هتسمعوا مني أخبار حلوة قريب

05 سبتمبر 2019 - 09:26 ص





قال الإعلامي أحمد موسى، إننا سنودع المشاكل التي تحدث في مدرجات كرة القدم وخارج الملاعب بعد إعلان الضوابط الإعلامية، وتشكيل لجنة الانضباط، والمسئولة عن ضبط الأداء الرياضي، ويرأسها المستشار سيد بنداري.



وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن الوضع مختلف تمامًا عن 8 سنوات ماضية، معقبًا: "عايزين الجماهير ترجع وتملا المدرجات، ومافيش كورة من غير جمهور، كفاية مشاحنات، خلاص زمن البلطجة و الانضباط سيعود لمصر في جميع المجالات ، و أوعدهم هتسمعوا مني أخبار حلوة قريب ".



وتابع قائلاً: "وداعا لشغب الملاعب، والكرة ماينفش تصدر مشاكل، بل العكس الكرة يجب أن تصدر البهجة والفرحة للجماهير، وتحقيق إنجازات مثل الألعاب الأخرى".

