  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
سجن

750 ألف ريال تعويضًا لسعودي ثبتت براءته بعد سجنه سنة

مرض خبيث

مرض خبيث في السعودية والإمارات يسبب الوفاة

ريني فايلر

«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

الرئيس السيسي

السيسى يصدر 3 قرارات رئاسية جديدة

مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

أحمد موسي

موسى: هتسمعوا مني أخبار حلوة قريب

محمد رمضان

علاقة مريبة تربط محمد رمضان بالهارب محمد علي يكشفها والده

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: عايز حقي من الأراضي اللي اتنهبت

الهارب محمد علي ووالده

بالفيديو.. والد محمد علي يكشف تفاصيل هروبه ويوجه رسالة إلى الرئيس

الملك سلمان

تصريحات مهمة للملك سلمان عن اقتصاد السعودية

مدير مدرسة بأسيوط :" معنديش عمال و بنظف بايدي "

الحياة السياسية

قبيصي الجعفري، مدير مدرسة بأسيوط ينظف المدرسة
قبيصي الجعفري، مدير مدرسة بأسيوط ينظف المدرسة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مدير مدرسة يستعين بخبراء لطرد أرواح شريرة

#

بالصور.. مدير مدرسة يحول مدرسته إلى "سلخانة"

التعليم

السيسي

أسيوط

جيهان لبيب

قبيصي الجعفري



قدم قبيصي الجعفري، مدير مدرسة بأسيوط الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي،قائلا: "الرئيس السيسي أعطانا تنمية واهتمام، وشكرًا على إللي وصلنا ليه".

وأضاف "الجعفري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" ، بأنه تعود أن يفعل كل شيء بطريقة صحيحة، أو يتركها لغيره، لافتًا إلى أنه لا يوجد عامل في المدرسة، معلقا: "مفيش أي عامل ولو منضفتش ما حدش هينضف"، مؤكدًا أنه لم يقصد الشهرة أبدًا.

 وتابع مدير المدرسة قائلا : "لو كل واحد فينا معملش كده البلد مش هتتقدم، والبلد بحاجة إلى أن يعمل الجميع بجد واجتهاد ويتعب علشانها"، معقبا: "لو بصينا للمرتب ماحدش هيخرج من بيته في التربية والتعليم، وننتظر من الرئيس السيسي أن ينظر إلى رواتبنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد البكيني.. منة فضالي ترقص ببطن مكشوف على النيل
» الأمن السعودي يحبط محاولة تهريب 33 مليون قرص مخدر
» الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي
» مدير مدرسة بأسيوط :" معنديش عمال و بنظف بايدي "
» إطلالة مثيرة لـ«روجينا» بفستان فوق الركبة
» مصرع 23 هنديًا جراء انفجار مصنع ألعاب نارية
» رسميًا.. التعليم تعتمد مواعيد بدء الدراسة 11 سبتمبر
» القبض على مطربة شهيرة ببريطانيا
» بالفيديو.. رقص ساخن لـ" نيكول سابا " في تركيا
» رئيس الوزراء ووزير الرياضة يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة
» بالصور.. أول ظهور لـ"صافيناز" بـ"البورنس"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح