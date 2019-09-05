كشف السبب الحقيقي للشتائم المتبادلة بين أصالة و أحلام

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احلام

أصالة

اندلعت مشادة كبرى بين الفنانة الإماراتية أحلام ونظيرتها السورية أصالة نصري ، لكن كثيرون لا يعرفون السبب الحقيقي لتلك المشادة.

وحظرت "أحلام" نظيرتها أصالة من متابعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم قالت إنها لا تحب المنافقين وأن قيمة أصالة عندها تتمثل في "البلوك".

و ردت أصالة قائلة: ""حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد".

وأضافت: "المتجاوزين لحدود الأدب، همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبيرعن مشاعر حبّ وهمية، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح".

السبب الحقيقي للأزمة يتمثل في أن أحلام وجهت الشكر لأصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية الكويتية فجر السعيد واصفة إياها بالطيبة الأصيلة.

و ردت أصالة على منشور "أحلام" بطريقة يبدو أنها لم تعجبها لدرجة جعلتها تحذف المنشور ، حيث سخرت "أصالة" من مزاجية "أحلام" ومواقفها المتقبلة ، قائلة: ""يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صرلنا عايشين فيه ربع قرن".

من بعدها لاحقت أحلام دود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها، لتعلق بأنها حذفت المنشور بسبب أن "الحقد واصل مراحله الأخيرة".

وقامت بعدها بعمل "بلوك" لأصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردت أصالة في أحد البرامج: "خليها تفش خلقها"، لتصفها أحلام فيما بعد بالمنافقة.

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