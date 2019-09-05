» بعد إصابته بالسرطان .. فنان شهير يُبلغ جمهوره بخبر مفاجيء

تصريحات هامة للملك سلمان عن اقتصاد السعودية
الدولار يواصل انخفاضه ليسجل هذا الرقم
والد الهارب محمد علي: هذا ما حدث بينه وبين معتز مطر
قصة القصر الذي أهداه الهارب محمد علي لـ"محمد رمضان"
ميتشو يحرج مسؤولي الأهلي بتصريحات صادمة
زفاف "ياسمين الخطيب" على سعد الصغير
كشف السبب الحقيقي للشتائم المتبادلة بين أصالة و أحلام
زكي: لاعبون بالأهلي اتصلوا بي وأخبروني بمفاجأة عن فايلر
والد محمد علي يتبرأ منه على الهواء
وفاة عبدالله مرسي اثر أزمة قلبية مفاجئة
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب تطورات حالته الصحية ، كاشفا لجمهوره عن خبر مفاجيء.
وقال "فطين" في تغريدة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "سار.. نتيجة الأشعة مُرضية، وهوقف العلاج الكيماوي مدة شهرين للمتابعة.. كدة هرجع أعيش حياتي العادية.. وباي باي كيماوي".
ظهر
فجر
04:12
شروق
05:38
11:59
عصر
15:33
مغرب
18:19
عشاء
19:49