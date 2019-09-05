زكي: لاعبون بالأهلي اتصلوا بي وأخبروني بمفاجأة عن فايلر

05 سبتمبر 2019 - 05:48 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - تفاصيل اتصال عدد من لاعبي الأهلي به وإخباره برأيهم في المدير الفني الجديد رينيه فايلر.



وقال "زكي" في برنامجه: "عدد من نجوم الأهلي اتصلوا بي وقالوا لي إن المدرب الجديد رينيه فايلر ممتاز جدًا ومختلف عن غالبية المدربين الذين تدربوا معهم".



وأضاف: "قالوا لي يجب أن تصبروا على فايلر لمدى فهو يدربنا بشكل مختلف ، ومن ضمن هؤلاء الكابتن مؤمن زكريا الذي قال إن جميع اللاعبين الذين اتصلوا معه أخبروه بأن فايلر مدرب ممتاز".



