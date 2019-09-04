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«كاف» يهُدد الزمالك بالاستبعاد من دوري الأبطال

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«كاف» يهُدد الزمالك بالاستبعاد من دوري الأبطال

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المصريون

الزمالك

دورى ابطال افريقيا

كاف

هدد مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، نادي الزمالك بإلغاء الرخصة الخاصة به واستبعاده من بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

وأرسل كاف خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وبدوره أرسله لنادي الزمالك، يطالبه بتسوية مديونياته قبل الموعد المحدد لانعقاد لجنة الانضباط 30 سبتمبر الجاري، وإلا سيتم اتخاذ قرار بإلغاء رخصة النادي من قبل اللجنة في الموعد المحدد وما يترتب عليه من استبعاد الفريق الأبيض من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن تعيين الموريتاني دحان بيده حكما لمباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي يوم 14 سبتمبر  الجاري بالسنغال في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.


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