» 10 آلاف مُشجع لمباراة نهائي كأس مصر

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الزمالك

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية الُمكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز ستشهد حضور جماهيري يصل لـ10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل نادي.

وهناك محاولات من قبل مسئولي اتحاد الكرة ونادي الزمالك لزيادة أعداد الجماهير فى مباراة نهائى الكأس فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير من مشجعي الأبيض لحضور اللقاء.

ويقام نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل ولم يتحدد المكان النهائى حتى الآن لمباراة كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تحديد الملعب سيتحدد على آثره العدد النهائي للجماهير.


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