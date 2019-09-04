  • الأربعاء 04 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
الزمالك

«كاف» يهُدد الزمالك بالاستبعاد من دوري الأبطال

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه

أرشيفية

نقيب المأذونين يكشف سر عزوف المصريين عن الزواج

صلاح

مسئول ببرشلونة يلتقي «صلاح» في دبي

صورة من الحريق

بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم 100 مركب بميناء إماراتي

أرشيفية

«تجميد البويضات».. هل يكون الحل للعوانس؟

أرشيفية

خادمة برخصة.. القانون ينظم العمل في البيوت

علم السعودية

قرار سعودي مفاجئ لتسهيل دخول المملكة

أرشيفية

فنانون اعتزلوا وعادوا من جديد.. «تنزل المرة دي»

البشير

السودان يشتعل.. اعتقال مسئولين بارزين في نظام البشير

القبض على مواطن مصري في لبنان بتهمة «إرهابية»

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم - متابعات

أخبار متعلقة
#

سجن كويتي 17 عامًا كاد يتسبب في أزمة بين مصر والكويت

#

العثور على سلحفاة معمرة نافقة

#

أسامة كمال: الاستفتاء على الدستور تجربة عكست هذا الأمر

#

العثور على جثة مصري فوق مبنى بالكويت

تمكن الجيش اللبناني، اليوم، من القبض على مواطن مصري من المطلوبين للعدالة، بشبهة التخطيط لشن هجمات إرهابية على مواقع أمنية ودينية وسياحية في لبنان.

وقال الجيش، في بيان له، إن دورية تابعة للمخابرات العسكرية، أوقفت المواطن المصري فادي إبراھيم الملقب الشهير بـ«أبوخطاب» المصري، وذلك بالقرب من مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع في جنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن الموقوف يعتبر من أبرز «المطلوبين الإرهابيين»، وهو متهم بتشكيل خلية إرهابية تعمل لصالح تنظيم «داعش»، وتمكن الأمن اللبناني، في وقت سابق، من القبض على معظم أفراد هذه الخلية.

وأضاف البيان، أن هذه الخلية، خططت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وقتل العسكريين ومهاجمة بعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من المناطق اللبنانية.

وشارك الموقوف في معارك ضد الجيش في طرابلس عام 2014 ضمن مجموعة الإرهابيين أسامة منصور وشادي المولوي، وغادر مخيم عين الحلوة في سبتمبر عام 2017.

حيث قام ببث فيديو يوثق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم المذكور في فبراير 2018 معاودا نشاطه الإرهابي في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وباشر القضاء اللبناني المختص، التحقيق مع «أبوخطاب» المصري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 آلاف مُشجع لمباراة نهائي كأس مصر
» القبض على مواطن مصري في لبنان بتهمة «إرهابية»
» 6 جنيهات.. «الذهب» يسجل أعلى ارتفاع خلال الأسبوع
» السودان يشتعل.. اعتقال مسئولين بارزين في نظام البشير
» البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي
» الأهلي يطلب تأجيل مباراة السوبر أمام الزمالك
» قصة طريفة وراء تدريب «ميشيل» لحراس الأهلي
» حياة سعودي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه
» بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا
» فتاة تنجو من الاغتصاب بمعجزة في الشرقية
» قيمة انتقال «كهربا» إلى الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح