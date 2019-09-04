» القبض على مواطن مصري في لبنان بتهمة «إرهابية»

تمكن الجيش اللبناني، اليوم، من القبض على مواطن مصري من المطلوبين للعدالة، بشبهة التخطيط لشن هجمات إرهابية على مواقع أمنية ودينية وسياحية في لبنان.

وقال الجيش، في بيان له، إن دورية تابعة للمخابرات العسكرية، أوقفت المواطن المصري فادي إبراھيم الملقب الشهير بـ«أبوخطاب» المصري، وذلك بالقرب من مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع في جنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن الموقوف يعتبر من أبرز «المطلوبين الإرهابيين»، وهو متهم بتشكيل خلية إرهابية تعمل لصالح تنظيم «داعش»، وتمكن الأمن اللبناني، في وقت سابق، من القبض على معظم أفراد هذه الخلية.

وأضاف البيان، أن هذه الخلية، خططت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وقتل العسكريين ومهاجمة بعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من المناطق اللبنانية.

وشارك الموقوف في معارك ضد الجيش في طرابلس عام 2014 ضمن مجموعة الإرهابيين أسامة منصور وشادي المولوي، وغادر مخيم عين الحلوة في سبتمبر عام 2017.

حيث قام ببث فيديو يوثق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم المذكور في فبراير 2018 معاودا نشاطه الإرهابي في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وباشر القضاء اللبناني المختص، التحقيق مع «أبوخطاب» المصري.