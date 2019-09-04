الدولار يتراجع أمام الجنيه

04 سبتمبر 2019 - 09:05 م

سجل سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء أمام الجنيه.

جاء هذا مقارنة بمستوى العملة الخضراء في بداية التعاملات.

ففي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار 3 قروش، ليسجل 16.47 جنيه للشراء، و16.57 جنيه للبيع، في حين تراجع فى بنكي الأهلي المصري ومصر، قرشين ليسجل 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

بدوره شهد بنك التعمير والإسكان تراجعًا في العملة الخضراء بلغ 3 قروش ليسجل 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع، كما تراجع في البنك العربي الأفريقي الدولي قرشا واحدا ليسجل 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

جاء هذا فى الوقت الذي تراجع فيه في البنك التجاري الدولي 4 قروش، ليسجل 16.46 جنيه للشراء، و16.56 جنيه للبيع.