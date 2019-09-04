» الأهلي يطلب تأجيل مباراة السوبر أمام الزمالك

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تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بمذكرة رسمية إلى اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى يطلب خلالها تأجيل مباراة السوبر المصرى 48 ساعة على الأقل ليقام يوم 21 سبتمبر.

وأكد الأهلى فى مطالبته الرسمية من مسئولى اتحاد الكرة منح لاعبيه الفرصة لإعدادهم للمباراة المرتقبة خاصة أن الفريق سيعود من غينيا الاستوائية قبل بطولة السوبر بثلاثة أيام فقط ما يصعب بعدها خوض مواجهة قوية بحجم الزمالك.

ويرغب اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى فى إقامة مباراة السوبر المصرى يوم 19 الجارى إلا أن ظروف الطيران دفعته للموافقة على إقامة المباراة يوم 20 إلا أن الأمر لم يرض إدارة الأهلى التى ترغب فى الحصول على فترة كافية قبل خوض البطولة بعد مواجهة بطل غينيا الاستوائية.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراة بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت فى المباراة المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.


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