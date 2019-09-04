الحبس 9 سنوات.. تفاصيل القبض على المطربة «بوسي»

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تحت قيادة مباحث قطاع القاهرة الجديدة، القبض على المطربة الشعبية بوسي، فجر اليوم، الأربعاء.

وصدر حكم ضبط وإحضار المطربة من داخل منزلها في منطقة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالسجن.

وجاء الأمر تنفيذًا لعدة أحكام نهائية صادره ضدها بالسجن، حيث كان وراء صدور هذه الأحكام وليد فطيم طليق الفنانة ومدير أعمالها السابق.

وكانت المطربة الشعبية قد حررت عدة شيكات بدون رصيد فقام طليقها بتحرير قضايا ضدها، نظرًا لإخلالها باتفاقيات قديمة بينهم، ورفضها إعطائه مبلغًا مقابل عمله معها.

فيما صدر الحكم بالحبس لمدة 9 سنوات، لتحرير شيكات قدرت بمبلغ 30 مليون جنيه.