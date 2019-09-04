  • الأربعاء 04 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:29 م
بحث متقدم
أرشيفية

فنانون اعتزلوا وعادوا من جديد.. «تنزل المرة دي»

أرشيفية

عقوبة غير مسبوقة لمعلم كويتي تحرش بأحد طلابه

ماسبيرو

تفاصيل الحرب التي يخوضها «ماسبيرو» ضد قنوات الإخوان

أرشيفية

"الإفتاء" تصدم الشيعة في ذكرى عاشوراء

سوق السيارات

رغم «زيرو جمارك».. السيارات نار والبيع مرار

كاس العالم

نتائج التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

خلفان

مغردون إمارتيون يغادرون «تويتر».. و«خلفان» ينفجر غضبًا

ليفربول

تأجيل مباراة ليفربول ضد وست هام لهذا السبب

تابلت

«الإداري» يقضي باستمرار استخدام «التابلت»

الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان

حاكم عجمان يصدر أمرا عاجلا بخصوص الطالبة "رغد"

«تشيزني»: أنا أفضل حارس في التاريخ

الرياضة

تشيزني
تشيزني

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أليسون بيكر أفضل حارس في دوري الأبطال

#

«جنش» يدعم الزمالك قبل موقعة المقاصة

#

شريف عامر: أنا محمد صلاح

#

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

المصريون

يوفنتوس

تشيزني

يرى وويتشيتش تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البولندي، أنه أفضل حارس في العالم والتاريخ، مشيرًا إلى أن الحارس الثاني في منتخب بلاده يمكنه أن يكون الأفضل عندما يجعله يجلس على مقاعد البدلاء.

وقال تشيزني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي المخصص لمباراة سلوفينيا وبولندا لـيورو 2020: «في روما جعلت أليسون بيكر أفضل حارس في العالم يجلس على مقاعد البدلاء، وفي يوفنتوس يجلس حاليًا الحارس الأفضل في التاريخ (جانلويجي بوفون) هذا يوحي بأنني أفضل حارس في العالم والتاريخ».

وأوضح حارس يوفنتوس: «إذا تمكن فابيانسكي (حارس بولندا الثاني) من إبقائي على الدكة سيكون هو الأفضل في التاريخ».

وتعود تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، بمواجهات قوية في الجولتين المقبلتين والمقرر لهم يومي الخميس والثلاثاء، حيث طرأت تغييرات كبيرة على العديد من المنتخبات، حيث تمتلك إنجلترا (6 نقاط)، إسبانيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا (12 نقطة) في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فتاة تنجو من الاغتصاب بمعجزة في الشرقية
» قيمة انتقال «كهربا» إلى الأهلي
» برلماني «يغسل جونسون» بسبب المسلملت.. وتصفيق حار من الأعضاء
» «ميتشو» ينقل تدريبات الزمالك لـ«بتروسبورت»
» جنايات الجيزة تبرئ رئيس حي الدقي من قضية الرشوة
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
» «الإداري» يقضي باستمرار استخدام «التابلت»
» نتائج التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر
» عقوبة غير مسبوقة لمعلم كويتي تحرش بأحد طلابه
» «تشيزني»: أنا أفضل حارس في التاريخ
» تطوير مركز شباب «نجريج» بـ18 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:50 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح