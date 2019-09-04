«الأعلى للإعلام» يقنن معايير العمل الصحفي والإعلامي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تفعيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى خلال الفترة المقبلة، وتحديد موعد بحث ملف ترخيص المواقع والصحف والقنوات.

وقال عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن المجلس نظر في ، لائحة الأكواد والمعايير اللازمة والمواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.

وذلك بعد مراجعتها من مجلس الدولة وخضوعها لمناقشات قبلها مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين وفي ضوء هذه المناقشات سوف يتم إعداد الصيغة النهائية.

وأضاف فرج، أن المجلس أقر ضوابط برامج "التوك شو" والبرامج الدينية والرياضية، وفي ضوء مراجعات المجلس مع نقابة الأطباء وسيتم إصدارها.

وأشار إلى أن المجلس قرر إعادة تشكيل لجنة التظلمات في الشكاوى برئاسة عصام الأمير.

وأوضح أمين عام المجلس، أنه في ضوء تفعيل نشاط اللجان المختلفة فقد تقرر إعادة تفعيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى، برئاسة عصام الأمير، لتبدأ عملها مرة أخرى حال التظلم على قرارات المجلس.