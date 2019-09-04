الأعلى للإعلام يحدد مدة عرض برامج «التوك شو»

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عمرو أديب
عمرو أديب

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أعلن الدكتور عصام الدين فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن مدة محددة لعرض برامج «التوك شو»، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية كحد أقصى.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المجلس أقر ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية، وناقش الملاحظات حولها.

ولفت إلى أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الضوابط أم لا.


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