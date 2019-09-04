«كاف» يعلن حكام مباراتي الزمالك أمام بطل السنغال

04 سبتمبر 2019 - 04:38 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن حكم مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكلّف الكاف الحكم الموريتاني بيدا داهان بإدارة مباراة الزمالك وجينراسيون التي ستقام في السنغال يوم 14 سبتمبر الجاري، على أن يعاونه حمدين ديبا ووشيخ بيني ولمغفري بوشعاب وفاه كوندي.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي عن حكم مباراة الإياب التي ستقام في مصر وهو الحكم المالي محمودو كيتا، على أن يعاونه كلًا من بابا يومبوليبا ونوهوم بامبا وجاوسو كانيه وقادر صالح كانا.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل للدور الـ32 بعد الفوز على فريق ديكاداها بطل الصومال في الدور التمهيدي بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.