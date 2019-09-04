» «الإداري» يقضي باستمرار استخدام «التابلت»

04 سبتمبر 2019 - 04:35 م

أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارًا اليوم الأربعاء بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإداري.

كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، ورفضت طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي القانوني به.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالحميد، وعضوية المستشارين الدكتور محمد حسن، عصام أبوالعلا، خالد سالم، محمد المتولي، إمام أبويوسف، محمد حسين، أحمد السيسي، وطارق منيسي.

أقام الدعوى خالد أحمد مكاوي نائبا عن عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت، وطالبت بإلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.