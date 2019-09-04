محمد الباز: الحقوق سترد لأصحابها قريبا

04 سبتمبر 2019 - 02:53 م





عقب الإعلامى محمد الباز، علي التشابكات بين وزارة المالية ووزارة الضامن الاجتماعي لاسترداد أموال المعاشات، قائلا:" إن الدولة المصرية ترد الحقوق لأصحابها، موضحًا أن مصر الآن تشهد حركة إصلاح اقتصادي واجتماعي.



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية"المحور" ، أنه كان هناك خللا أدى إلى ظلم البعض، وحان الآن وقت تصحيح الأخطاء.



وأوضح أنه تم الاتفاق اليوم في اجتماع التضامن والمالية على رد المالية 160 مليار ونصف جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية.



واجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.



وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.



وأشار إلى الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالي في 30 يونيو 2020، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.

