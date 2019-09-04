» سيدة تطلب رأي الإفتاء لفتح قبر والدها.. والسبب غريب

04 سبتمبر 2019 - 01:52 م





وجهت سيدة تُدعى "هبه" تساؤلا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت خلاله إنها رأت بمنامها والدها المتوفي يقول لها "أنتو دفنتوني حي، فهل يمكنها فتح القبر عليه".



وعقب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "لا أوعي تعملي كدا".



وفي سياق منفصل ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "هل يجوز فتح القبر على متوفى لدفن آخر قبل مرور أربعين يومًا على الوفاة؟".



قال أمين الفتوى: الأصل في ذلك أن القبر لا يفتح.



وأوضح أمين الفتوى أثناء البث المباشر أنه يوجد نوعان للقبر: الأول هو الشق والحد، وهذا القبر لا يسع إلا لشخص واحد أي لا يفتح مرة أخرى.

