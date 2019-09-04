أبرز المعلومات عن رئيس "المسابقات" الجديد بـ "الجبلاية"

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قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين حسام الزناتى، مديرًا لإدارة لجنة المسابقات، خلفًا لعامر حسين الذى قدم استقالته بشكل رسمى.

كما قرر الاتحاد، تعيين سيد بخيت مقررًا للجنة المسابقات، وتعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مديرًا ماليًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامى والمستشار سعيد حنفى كمتطوعين فى اللجنة القانونية بالاتحاد للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن "الزناتى"، كان مساعد محمد فضل ببطولة أمم أفريقيا 2019، وقدم جهدًا مميزًا في تنظيم البطولة القارية، وأثبت كفاءتة فى تنظيم الحدث، وهو ما جعل اللجنة الخماسية تكلفه بتولى لجنة المسابقات بعدما اعتذر مازن مرزوق.     


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