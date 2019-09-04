لقاء عاجل للملك سلمان مع السفير المصري بالسعودية لهذا السبب

04 سبتمبر 2019 - 01:34 م

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي السفير المصري في المملكة ناصر حمدي، في مكتب الملك بقصر السلام بجدة بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير لدى المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

وأصدر الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا في نوفمبر 2015، باعتماد الحركة الدبلوماسية الجديدة تضمن القرار تعيين السفير ناصر زغلول حمدي سفيرًا لمصر في السعودية.

وولد السفير حمدي في مصر عام 1959، حصل على درجة البكالوريوس في كلية التجارة من جامعة القاهرة عام 1983، ويجيد السفير حمدي اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وقد شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، كما تقلّد العديد من المناصب المهمة في وزارة الخارجية المصرية، حيث شغل منصب سفير مصر في سنغافورة خلال الفترة من 2008 إلى 2012، كما التحق بالعمل في سفارات جمهورية مصر العربية في لشبونة، جاكارتا، زامبيا، ولوساكا، فضلاً عن عمله كنائب قنصل عام مصر في جدة، خلال الفترة من 2002 وحتى 2006، كما تقلَّد منصب رئيس هيئة تنشيط السياحة في عهد هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق في نوفمبر 2012.