» تشكيل لجنة قانونية لدراسة تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية

04 سبتمبر 2019 - 11:27 ص

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرّر تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنيّة، وهيئة التنمية السياحية؛ لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التي جرى الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها "حسب جريدة الوطن".







