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الوزراء:

تشكيل لجنة قانونية لدراسة تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

متابعات- الدويني فولي

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مصر تعرب عن ترحيبها بتشكيل مجلس سيادي في السودان

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرّر تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنيّة، وهيئة التنمية السياحية؛ لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التي جرى الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها "حسب جريدة الوطن".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيجرى تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.

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