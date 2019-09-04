إيقاف سعودي فى مطار القاهرة.. والسبب «ماء زمزم»

04 سبتمبر 2019 - 10:42 ص

أوقفت السلطات الأمنية بمطار القاهرة مسافرًا سعوديًا، حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل عبوات "مياه زمزم".



ووفقًا لمصادر بإدارة الجمارك، أنه "أثناء تفتيش إحدى الرحلات المقبلة إلى مطار القاهرة، اشتبه موظفو الجمارك في راكب سعودي الجنسية؛ نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله عددًا من عبوات "مياه زمزم".

وأضافت المصادر: "بسؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي".

وأشارت المصادر، إلى أنه "وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص تبين وجود (558) عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل(20 ) عبوة من عبوات المياه".

وتم إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتوجيه تهم بالتهريب له