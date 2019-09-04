حلا شيحة ترقص بفستان مثير في الساحل

04 سبتمبر 2019 - 10:41 ص

ما زالت الفنانة حلا شيحة تثير حالة من الجدل حولها، خاصة بعد رقصها في حفل الفنان عمرو دياب في الساحل أثناء اختتام حفلات الصيف في مدينة العلمين الجديدة، لذا حضر الحفل عدد كبير من النجوم.

كان من ضمن الحضور الفنانة حلا شيحة التي شاركت جمهورها بفيديو لها من الحفل نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستجرام وهي بملابس شبه عارية، ولم تشارك مقطع الفيديو علي صفحتها إلا منذ ساعات قليلة.

ظهرت حلا في الفيديو ترقص وتتمايل على أنغام أغنيات عمرو دياب.

على جانب آخر، كانت أخبار انتشرت الفترة الماضية عن زواج حلا شيحة من الفنان محمد رمضان.

وسريعًا نفى رمضان هذه الشائعة في تصريحات صحفية مؤكدا أن حلا أخت وصديقة لعائلته، وأنه يمضي إجازته الصيفية مع زوجته وأولاده في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها نشر صور له مع زوجته من هناك.



