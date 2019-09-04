فيديو مثير يتسبب في إيقاف مسئول كبير بالكويت

04 سبتمبر 2019 - 10:27 ص

تسبب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في إيقاف مسئول أمني كبير في الكويت.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح قرارًا بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، دون أن يكشف أسباب القرار.

وربط عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بين قرار وزير الداخلية الكويتي، ومقطع مصور ظهر فيه العلي قبل أيام في أحد شوارع لندن.

ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو للعلي بصحبة رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية، أثناء قيادتهما سيارة فارهة في شارع سلون، بينما يتسابق المارة على التقاط صور لهم وللسيارة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن سبب التوقيف هو التصرفات "الاستعراضية" التي قام العلي وغشام في لندن.