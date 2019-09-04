» خبر غير سار من "الري" للمزارعين

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قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري، إن مصر تعاني من ندرة مائية، ولا بديل عن التحول من أنظمة الري التقليدية إلى أنظمة الري الحديثة، وهناك خطة سيتم تنفيذها من قبل المزراعين، حيث سيقوم المزارع نفسه بنشر التجربة بين باقي المزارعين ولكن ليس بالإجبار، ولكن بعد أن يرى الإنتاج الزيادة.

وأضاف الظاهر، في لقاء مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الوزارة لن ترضى إلا بعد تحول جميع أنظمة الري إلى الأنظمة الحديثة.

من جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان والمرافق، إن ترشيد الإستهلاك لم يعد رفاهية بالنسبة لنا، مشددًا على أن هناك خطة لترشيد استخدام المياة منذ أكثر من سنتين، وتم وضع عدة محاور، أولها إيجاد مصادر بديلة لمياة الشرب، واتجهنا إلى تحليه مياة البحر، وتم التوسع في بعض المحافظات في هذا الأمر.

وأضاف "إسماعيل"، أنه منذ 7 سنوات كانت كمية المياة المحلاة المنتجة يوميا حوالي 80 ألف متر مكعب في اليوم، ووصلت حاليا إلى 800 ألف متر مكعب في اليوم، حيث تضاعفت الكمية عشر أضعاف باستثمارات ضخمة جدا.

 وشدد المستشار الفني لوزير الإسكان والمرافق، على أن هناك خطة أخرى للصرف الصحي، ونفذوا خطة بالصعيد حتى يصبح به 52 محطة معالجة مياه صرف صحي، ويستهدفون إلى تغطية حوالي 50% من القرى المصرية بالصرف الصحي في 2022.

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