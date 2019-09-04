» تحذير شديد اللهجة من "مرتضى" لـ "كهربا"

04 سبتمبر 2019 - 10:00 ص

حذر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، المنضم مؤخرًا إلى نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، من استفزاز جماهير الزمالك بتصريحاته الأخيرة.

وأضاف "منصور" خلال تصريحاته: "لن أسمح لكهربا باستفزاز الجماهير، وعليه أن يتوقف عن الحديث عن النادى وإلا لن يمر الأمر مرور الكرام".

وهاجم رئيس الزمالك لاعبه السابق كهربا موضحاً أن والد الأخير أضاع مستقبله وتسبب فى تمرده على ناديه، ولن يستطيع اللعب للأهلى إلا بعد دفع الغرامات التى سيتم توقيعها من جانب "فيفا".