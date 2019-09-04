روسيا تتاخذ هذا الأمر مع الملك سلمان وولي عهده

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ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

بن سلمان

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن قيادات الصندوق ستتجه إلى السعودية أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنًا عن استثمارات جديدة ستتم مع قيادات المملكة العربية السعودية الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وقال دميترييف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: "عندما تكون الزيارة، سيلعب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي دورًا رئيسيًا في هذه الزيارة، لأن الاستثمار المتبادل بين روسيا والمملكة العربية السعودية يعد جانبًا مهمًا للغاية. سنعلن عن استثمارات جديدة كبيرة جدًا".

يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في فلاديفوستوك في الفترة من 4 و 6 سبتمبر.

وكان رئيس الصندوق أعلن، في وقت سابق، أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يخطط في حال زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية، لإرسال وفد كبير من رجال الأعمال مع مشاريع جديدة.

وأضاف دميترييف: "في إطار الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، سيحضر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وفدًا تجاريا مهمًا ومشاريع كبيرة إلى المملكة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، إن التحضير لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ما زال مستمرا، وأن تاريخ الزيارة من الممكن تحديده بعد اللقاء مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين.


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