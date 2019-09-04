حرمان لاعب الهلال السعودى من منتخب بلاده

04 سبتمبر 2019 - 09:53 ص

قرر الاتحاد السورى لكرة القدم، حرمان عمر خربين لاعب الهلال السعودى من تمثيل المنتخب طوال حياته.

وأصدر الاتحاد بيان كالتالى..

"إيماناً بأن الانتماء للمنتخب الوطنى وارتداء قميصه هو شرف لأى لاعب، وانطلاقاً من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه بما يضمن الوحدة والتجانس بين كافة اللاعبين، ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد قرر الاتحاد وبعد دراسة الكتاب الذى أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين، عدم دعوته للمنتخب الوطنى بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفلبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية".

وأضاف البيان :"إن الاتحاد إذ ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه فى الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطنى يأتى فى المقام الأول دوماً، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه ويجب تأديتها فى كل زمان ومكان، وأن على اللاعبين (مهما بلغت نجوميتهم) الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التى يفرضها هذا الانتماء".