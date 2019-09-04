رسالة مؤثرة من "كهربا" لوالدته على الهواء

04 سبتمبر 2019 - 09:48 ص

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" المحترف فى صفوف نادي أفيس البرتغالي، رسالة مؤثرة لوالدته ووالده على الهواء، قائلاً: "وحشتوني جدا، ومتزعلوش مني علشان عرضتكم لمواقف سيئة، ولكن غصب عنى لازم أضحى بحاجات لكى أصل لحلمى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "mbc مصر": "والدى ووالدتي بيفرحوا جدًا لما نكسب فى أي مباراة".

وتابع: "ليس من حق جمهور نادي الزمالك أن يغضب مني، لأني تركت النادي، فعقدي انتهى في 30 يونيو، ولم يكن يحق لي المشاركة بعد ذلك، وكان يجب أن يتم تجديده، ولم أبخل بنقطة عرق على الزمالك"، موضحًا أن الجميع بالزمالك كان يعلم موعد نهاية عقده ومنحوه وعودا زائفة.