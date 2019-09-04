  • الأربعاء 04 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
الدكتور الإسلامي مبروك عطية

اللى يسافر عشان طلبات مراته مجاهد في سبيل الله

بن سلمان

روسيا تتاخذ هذا الأمر مع الملك سلمان وولي عهده

كهربا

رسالة مؤثرة من "كهربا" لوالدته على الهواء

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

كهربا

كهربا لجماهير الأهلي: أرى منكم حب غير طبيعي .. أنتم عضلاتي

الإعلامي شريف عامر

شريف عامر يعرض فيديو صادم لمشاجرة بالساحل: ناس مش في وعيها

مدرس يحاول اغتصاب طفلة أثناء الدرس الخصوصي بالمنوفية

"فيلم إباحي" يحل لغز جريمة قتل بشعة بسوهاج

بوسي

القبض على المطربة "بوسي" داخل منزلها بالتجمع الخامس

محمود الخطيب

الأهلي في ورطة بعد تعاقده مع مهاجم شهير

الطفلتين

تفاصيل مؤلمة.. قصة طفلتين قتلتهما والدتهما من أجل "الجنس"

رسالة مؤثرة من "كهربا" لوالدته على الهواء

الرياضة

كهربا
كهربا

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

كهربا لجماهير الأهلي: أرى منكم حب غير طبيعي .. أنتم عضلاتي

#

إليسا تتبادل الحب مع فنان مصري شهير .. من هو؟

#

رسالة سرية من إسرائيل على تهديدات "حزب الله"

#

رسالة مؤثرة من الملك سلمان وولي عهده إلى وزير الداخلية

دوري

الزمالك

بطولة

كاس

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" المحترف فى صفوف نادي أفيس البرتغالي، رسالة مؤثرة لوالدته ووالده على الهواء، قائلاً: "وحشتوني جدا، ومتزعلوش مني علشان عرضتكم لمواقف سيئة، ولكن غصب عنى لازم أضحى بحاجات لكى أصل لحلمى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "mbc مصر": "والدى ووالدتي بيفرحوا جدًا لما نكسب فى أي مباراة".

وتابع: "ليس من حق جمهور نادي الزمالك أن يغضب مني، لأني تركت النادي، فعقدي انتهى في 30 يونيو، ولم يكن يحق لي المشاركة بعد ذلك، وكان يجب أن يتم تجديده، ولم أبخل بنقطة عرق على الزمالك"، موضحًا أن الجميع بالزمالك كان يعلم موعد نهاية عقده ومنحوه وعودا زائفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاب يقتل 5 من أسرته ويسلم نفسه للشرطة
» تحذير شديد اللهجة من "مرتضى" لـ "كهربا"
» منة عرفة تكشف أسرارًا جديدة عن زواجها
» نجم ليفربول يسخر من ماني بعد أزمته مع صلاح .. وهكذا رد السنغالي
» حقيقة استئناف تصوير مسلسل عادل إمام الموقوف
» فنان مصري: لهذه الأسباب رفضت فيلما مع جاكي شان وجون سينا
» الكشف عن الحالة النفسية لفنانة شهيرة بعد إصابتها بورم في المخ
» تصريحات مفاجئة من معلول عن رينيه فايلر: ياريت متحصلش مشاكل بيني وبينه
» فنانة شهيرة: هذه حقيقة طلب الرسول الزواج مني في المنام
» رسميًا.. الإسماعيلي يضم حارس الزمالك 5 سنوات
» إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح