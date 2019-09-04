» فنان مصري: لهذه الأسباب رفضت فيلما مع جاكي شان وجون سينا

04 سبتمبر 2019 - 08:03 ص

كشف الفنان أحمد فلوكس عن رفضه للمشاركة في فيلم من بطولة النجم العالمي جاكي شان ونجم المصارعة جون سينا.



وقال "فلوكس" في تصريحات لبرنامج "Insider بالعربي" : "تلقيت عرضا بالفيلم المشار إليه لكن كنت قد اتفقت مع المخرج هشام عبد الخالق على المشاركة في بطولة فيلم الممر".



وأضاف: "بعدها فوجئت أن فيلم جاكي شان بينه وبين تصوير فيلم الممر 5 أيام فقررت الاعتذار عن الفيلم الأول ".



وتابع: "ابني سيف كان زعلان إني مشاركتش في فيلم عالمي زي دا .. لكن لما أتفرج على دوري في فيلم الممر وعرف إنه يخص الجيش المصري حضني وقالي دلوقتي عرفت إنت ليه اخترت الممر، والفليم عجبه جدا".

