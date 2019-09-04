القبض على المطربة "بوسي" داخل منزلها بالتجمع الخامس

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المطربة بوسي

ألقت قوة أمنية القبض على المطربة الشعبية بوسي من داخل منزلها بالتجمع الخامس بمنطقة القاهرة الجديدة وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضدها .

وحصل "فطين" - طليقها ومدير أعمالها السابق - على عدة أحكام ضدها بعد ثبوت تحريرها عدد من الشيكات له بدون رصيد ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معه كنسبة عن إدارة أعمالها.

و وصلت الخلافات بين الاثنين إلى ذروتها حتى تمكن طليقها من الحصول على أحكام واجبة النفاذ ضدها لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض عليها تنفيذا لتلك الأحكام.

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