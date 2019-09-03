» أول قرار لـ«صلاح» بعد إلغاء معسكر المنتخب

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قرر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قضاء إجازته خلال فترة التوقف الدولي في دبي.

ولم يقم المنتخب المصري معسكرًا في سبتمبر الجاري نظراً لعدم إعلان اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اسم المدرب الجديد والجهاز الفني الذي يخلف أجيري ومعاونيه.

وطار صلاح من إنجلترا إلى الإمارات بحثًا عن الطقس الدافئ والأجواء المألوفة بالنسبة له، من أجل إعادة شحن طاقته قبل العودة لاستئناف الموسم الصعب الذي ينتظره مع ليفربول.

صلاح سجل ثلاثة أهداف في الجولات الأربع الأولى في البريميرليج، من بينها هدفين في شباك أرسنال في أفضل لقاء للنجم المصري حتى الآن في موسمه الجديد.

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