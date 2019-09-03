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تجديد حبس 11 متهمًا في خلية الأمل 15 يومًا

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وكالات

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جددت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الثلاثاء، حبس 11 متهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل".

وفي 25 يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 11 شخصا، قالت إنهم "متورطون في مخطط لضرب اقتصاد البلاد"، وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقالت إن القبض عليهم جرى في إطار "استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية، بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني بمصر".

وأشارت إلى أن "المخطط العدائي أعد بين قيادات الإخوان بالخارج، مع قيادات إثارية موالية تحت مسمى خطة الأمل، وتقوم على توفير الدعم المالي لاستهداف مؤسسات الدولة وصولا لإسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو".


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