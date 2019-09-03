  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
أمير الكويت وأمير قطر

الكويت تعلن تضامنها مع قطر بهذه الطريقة

سعود الفيصل

الكشف عن سر بكاء الأمير سعود الفيصل في موسكو

الفنان أحمد فهمي

ممثل شهير يرد على انتقاد ملابسه: «معيش فلوس»

تركي ال الشيخ

جماهير الأهلي تضع تركي آل الشيخ في مأزق

الفيشاوي الأب والابن

أحمد الفيشاوي يتراجع عن عدم تنفيذ وصية والده

السد

مصر تنشيء أكبر سد فى هذه الدولة

الملك سلمان

الملك سلمان يكشف سرًا لأول مرة ويصدر أوامر ملكية جديدة

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق.. هذا ما قالته

منتخب مصر

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

أرشيفية

شك في زوجته وراقبها فاكتشف فاجعة صادمة

الملابس الحريمي كشفتهم

القبض على شبكة شواذ بوسط البلد

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

القبض على صاحب هاشتاج#معتدى على فتاة بمكة

#

شاهد.. أول فيديو لاقتحام "السبكي" موقع صدى البلد

#

ضبط شخص اخترق حساب سيدة بفيس بوك

#

سقوط شبكة لممارسة الدعارة بالمنوفية

وسط البلد

كافيه

شواذ

شذوذ

ضبط شواذ

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إلقاء القبض على 7 شواذ داخل أحد الكافيهات بمنطقة وسط البلد، حيث كانوا يرتدون ملابس حريمي.

وأمرت نيابتا قصر النيل والأزبكية بحبس المتهمين.

البداية كانت بتلقي العميد أحمد طاهر، مدير إدارة النشاط الداخلى بمباحث الآداب، معلومات بوجود عدد من الشباب الشواذ يرتدون ملابس حريمى داخل كافيهات لاستقطاب راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وبالعرض على اللواء خالد عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، أمر بسرعة ضبطهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول قرار لـ«صلاح» بعد إلغاء معسكر المنتخب
» القبض على شبكة شواذ بوسط البلد
» صورة.. «كهربا» يُهدد مرتضى منصور
» معلومات عن أول مدرسة لصناعة المجوهرات بمصر
» صورة.. قطر تزيل الستار عن شعار مونديال 2022
» «محمد بن زايد» يدعو «حمدوك» لزيارة الإمارات
» الهند تتراجع عن إجراءاتها العقابية بشأن كشمير
» المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة عن مضبوطات مخرج شهير
» فيديو فاضح لرجل دين داخل سوبر ماركت
» أستاذ جامعي يحول طالبة متفوقة إلى تاجرة مخدرات
» شاهد.. موقف غريب لـ«رونالدو» في تدريبات البرتغال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح