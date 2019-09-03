» صورة.. «كهربا» يُهدد مرتضى منصور

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

كهربا

هدد محمود عبد المنعم «كهربا»، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق ولاعب فريق أفيس البرتغالي حاليا، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدأت القصة عندما دخل «كهربا» في نقاش حاد مع عدد كبير من جماهير الزمالك، قبل أن يرد على أحد الجماهير الغاضبة بأنه يجهز مفاجأة للمستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

وكتب لاعب أفيش البرتغالي الحالي عبر حسابه الرسمي ردًا على خوفه من مواجهة رئيس الزمالك: «كل ده وشايف إني مردتش.. معلش أنا مش بتاع كلام.. أنا بتاع فعل ولسه في حاجة قريب بس على الهادي يا زبادي».

ويشارك كهربا حاليًا مع نادى أفيس البرتغالى بشكل طبيعى، بعد حصوله على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك عقب هروبه الزمالك.

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