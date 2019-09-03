ممثل شهير يرد على انتقاد ملابسه: «معيش فلوس»

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الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي

أحمد سالم - متابعات

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دأب الفنان أحمد فهمي على إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقاته اللاذعة، واشتباكه في بعض الأحيان مع المعلقين.

ولا يخلو الأمر من حس كوميدي، وهو ما ظهر في رد فعله على تعليق لأحدث صوره المنشورة عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، والتي يظهر فيها بملابس رياضية "شورت وتي شيرت وكاب".

إذ رد على معجب سأله لماذا لا يهتم بنفسه وشكله؟ قائلاً: "معيش فلوس".

كما نشر فهمي، صورة من إحدى رحلاته إلى إيطاليا، وظهر فيها وهو يشرب بيده من إحدى نافورات العاصمة الإيطالية. وعلق على الصورة: "روما".‏

فيما علقت خطيبته الممثلة الشابة هنا الزاهد على الصورة ممازحة فهمي: "إيه اللي بتهببه ده، فضحتنا".‏

ويصور فهمي حاليًا فيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020‏ ‎.‎ وعلى الرغم من انشغاله لكنه شارك جمهوره بصور جديدة له، إذ نشر صورته مع ابنة شقيقه كريم وهو يحتضنها وينام بجوارها.

..شاهد الصور



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