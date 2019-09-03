» معلومات عن أول مدرسة لصناعة المجوهرات بمصر

03 سبتمبر 2019 - 07:57 م

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن شروط الالتحاق بمدرسة صناعة المجوهرات والحلي.

وقال «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى على فضائية «صدى البلد»، إن المدرسة التي أعلن عن إنشائها اليوم تعد أول مدرسة متخصصة في صناعة المجوهرات والحلي، مشيرا إلى أنها تابعة للوزارة.

وحول شروط الالتحاق بالمدرسة كشف أن الدراسة بها بعد المرحلة الإعدادية، والأولوية للفتيات للإلتحاق بالمدرسة لما يملكونه من حس فني، مشيرا إلى أن الطالب سيحصل على مرتب شهري يعادل 300 جنيه شهريا خلال فترة الدراسة بالمدرسة، والطلبة المسموح لهم الالتحاق بالمدرسة هم من محافظات القاهرة والجيزة، وبمجموع 220 فما فوق.

وصباح اليوم الثلاثاء، وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات لافتتاح مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.