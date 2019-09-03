قرارات لـ«الأعلى للإعلام» بشأن أديب وشيحة والشربيني

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عمرو أديب

مفيدة شيحة

رضوي الشربيني

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، اجتماعها لمناقشة الشكاوى التي تلقاها المجلس.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بحفظ الشكوى المقدمة من أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، كما أوصت اللجنة بحفظ شكوى أخرى مقدمة من نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" للإعلامية رضوى الشربيني، ورأت اللجنة أنه لا توجد أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان كما أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يوجهون المشاكل الزوجية.

كما أوصت اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة من شركة فودافون ضد صفحة ألتراس "حاسبات ومعلومات" بعد تقديم اعتذار وتعهدهم بعدم النقل من مواقع التواصل الاجتماعي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضا الشكوى المقدمة من أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ضد قناة "الحدث اليوم"، تضمنت اتهامات عديدة من أبرزها تأجير القناة للبرامج "بيع الهواء"، وقررت لجنة الشكاوى فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي شملتها شكوى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

كما قررت لجنة الشكاوى استكمال التحقيق فى الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الإسكندرية ومن أحد الصيادلة ضد إحدى حلقات الإعلامي عمرو أديب إلى جلسة الأحد القادم.

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